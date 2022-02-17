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Sakarya'da kuryenin üzerine testereyle yürüyen taksicinin belgesine el konuldu - Son Dakika

Sakarya'da kuryenin üzerine testereyle yürüyen taksicinin belgesine el konuldu

17.02.2022 21:32
Sakarya'da kuryenin üzerine testereyle yürüyen taksicinin belgesine el konuldu

Sakarya'da tartıştığı motosikletli kuryenin üzerine testereyle yürüyen taksicinin sürücü belgesine el konuldu.

Sakarya'da tartıştığı motosikletli kuryenin üzerine testereyle yürüyen taksicinin sürücü belgesine el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde taksi şoförünün, tartıştığı motosikletli kuryenin üzerine testere ile yürüdüğü görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu kurye ile taksici tespit edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, saldırgan tutum ve davranışları dolayısıyla kara yolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için sürücü belgesine geçici olarak el konulan taksi şoförü, sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Sakarya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kuryenin üzerine testereyle yürüyen taksicinin belgesine el konuldu - Son Dakika


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