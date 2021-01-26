Sakarya'da kuvvetli lodos - Son Dakika

Sakarya'da kuvvetli lodos

26.01.2021 08:05
Sakarya'da kuvvetli lodos, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle çatı uçtu, elektik telleri koptu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle çatı uçtu, elektik telleri koptu.

Alınan bilgiye göre, Kurudere Mahallesi'nde etkisi gösteren şiddetli lodos nedeniyle Hasan Ön'e ait yapımı devam eden prefabrik evin çatısı demir bağlantılarından koparak uçtu.

Yaklaşık 50 metre uzağa savrulan çatı, elektrik tellerini de kopardı.

Kurudere Mahallesi Muhtarı Hasan Emanet, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin bir bölümünün bir süre elektriksiz kaldığını belirterek, "Şiddetli rüzgar nedeniyle mahallede bazı ağaçlar da hasar gördü. Tek sevincimiz can kaybının olmaması." diye konuştu.

Prefabrik, Sakarya, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kuvvetli lodos - Son Dakika


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