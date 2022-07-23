Sakarya'da kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü

23.07.2022 11:24
Sakarya'da kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kuzeni tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kuzeni tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yazılıgürgen Mahallesi'nde M.G. ile kuzeni Y.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.G, kuzeni M.G'yi bıçakla kalbinden yaraladı. Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Girdikleri atölyedeki bazı eşyaların yanı sıra elektrik tesisatını bile çaldılar Girdikleri atölyedeki bazı eşyaların yanı sıra elektrik tesisatını bile çaldılar Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti Yüksek sesle konuşma kavgası cinayetle bitti
Kaynak: AA

Karapürçek, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:54 Barış Akarsu'yu canlandıracak İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
10:21 Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu
10:17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı
10:14 Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı
10:09 Ahırda yeni doğan çift başlı buzağı, tedirgin etti! Annesi ise yavrusunu korumak için üzerine kapandı
09:48 Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif
09:20 Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 11:24:23. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement