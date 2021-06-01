Sakarya'da KYK çalışanları elleriyle ördükleri amigurumi bebekleri yoksul çocuklara hediye etti - Son Dakika

Sakarya'da "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesi kapsamında el emekleriyle amigurumi bebek yapan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) çalışanları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, milli ve manevi değerlerle donanımlı nesillerin yetiştirilmesi, çocukların eğitim ile öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik şekilde gerçekleştirilmesi, mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif, ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla proje hazırlandı.

Projeye destek vermek isteyen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) çalışanları, kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için amigurumi bebekler yaptı.

Daha sonra aileleri ziyaret eden çalışanlar, el emeğiyle yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye etti.

Sakarya KYK Kız Yurdu Müdürü Hatice Kara, gazetecilere, projeyle çocukların kalplerine dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Sevgiyle büyüyen çocuğun kesinlikle topluma zarar vermeyeceğini dile getiren Kara, "Sevgi, bütün kapıları açar. Çocukların sevgiye, mutluluğa ihtiyacı var. Çocuklar, oyuncaklarını aldığı zaman dünyaları değişiyor. Onlara dokunduğumuzu hissettiriyorlar ve mutlu oluyorlar. Onların yanlarında olmak, bizleri daha da mutlu ediyor." diye konuştu.