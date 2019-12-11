Sakarya'da KYK kız yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddiasına inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da KYK kız yurdunda 'kedinin öldürülüp çöpe atıldığı' iddiasına inceleme - Son Dakika

Sakarya'da KYK kız yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddiasına inceleme

6 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddialarına ilişkin, "Olmayan bir iddiayla yurttaki öğrencilerin huzurunu kaçırmaya çalışan birileri varsa bunun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'da KYK kız yurdunda

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddialarına ilişkin, "Olmayan bir iddiayla yurttaki öğrencilerin huzurunu kaçırmaya çalışan birileri varsa bunun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.

Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akova Mahallesi'nde KYK yurdunda yaşanan olayın ardından araştırma başlattıklarını belirterek, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden "kedinin kesilip çöpe atılması" gibi bazı gereksiz paylaşımların yapıldığını gördüklerini aktaran Nayir, "Böyle bir şey yok, gören, duyan yok, ortada kan, kedi ölüsü, hiçbir şey yok. Yurdun içinden birileri biraz korkutmaya yönelik değişik sesler çıkarıp, kapıları tırmalıyormuş. Biz de onlara, 'Bir bakın, kimseyi rahatsız etmesinler, oradaki kızlarımız bize emanet.' dedik. Yurdun huzurunu bozmaya çalışan yurttan birinin olduğunu tahmin ediyoruz, onu bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Nayir, herhangi bir canlıya kasıt veya rahatsızlık verecek bir şeyin bulunmadığını vurgulayarak, "Olmayan bir şeyi yayarak yurtta huzursuzluk çıkarmaya çalışan biri var mı, bunu çözmeye çalışıyoruz. Yurtta kalanlardan da olabilir bu. Olmayan bir iddiayla yurttaki öğrencilerin huzurunu kaçırmaya çalışan birileri varsa bunun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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