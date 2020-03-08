Sakarya'da lahana fiyatları çiftçinin yüzünü güldürmedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sakarya'da lahana fiyatları çiftçinin yüzünü güldürmedi - Son Dakika Ekonomi

Sakarya'da lahana fiyatları çiftçinin yüzünü güldürmedi

6 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde son hasatlarını tamamlayarak mahsullerinin düşük fiyatlarda satılması lahana üreticisini memnun etmedi.

Sakarya'da lahana fiyatları çiftçinin yüzünü güldürmedi, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde son hasatlarını tamamlayarak mahsullerinin düşük fiyatlarda satılması lahana üreticisini memnun etmedi.


Kaynarca ilçesinde lahana üreticisi olan İsmail Balta isimli vatandaş, diğer illerde de lahana ekiminin çok olduğu için bu sene ilçe genelinde fiyatlardaki düşüşten dolayı yaşadıkları memnuniyetsizliği dile getirdi. Balta, "Bu sene diğer illerde lahana ekimi çok ve bol olduğu için fiyatlarımız çok düşüktü. İlçede bulunan lahana pazarında tanesini 1 buçuk liradan satıyoruz. Lahananın ekim maliyeti zaten 1 lira 25 kuruşa geliyor. Fidesi, gübresi, mazotu, işçi giderlerini çıktığımızda cebimize para kalmıyor. Sırf malımız tarlada kalmasın diye uğraşıyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır surlarında "selfie" çılgınlığının önüne geçilemiyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Koronavirüs görülmeyen Türkiye, turistlerin gözdesi oldu

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:16:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da lahana fiyatları çiftçinin yüzünü güldürmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]