Sakarya'da lisede çıkan kavgada yere düşen öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da lisede çıkan kavgada yere düşen öğrenci hayatını kaybetti

20.04.2022 15:08
Sakarya'da lisede çıkan kavgada yere düşen öğrenci hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşüp yaralanan genç, hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşüp yaralanan genç, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yörükler Mahallesi'ndeki Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Marangozluk Bölümü öğrencisi Enes İşcan (17) ile N.Ş. arasında öğle teneffüsünde okul bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve diğer öğrencilerin de karıştığı olayda, İşcan yere düştü.

Başını mermere çarparak ağır yaralanan İşcan, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşcan'ın işitme engelli ve kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili öğrenci N.Ş'yi gözaltına aldı.

Öte yandan çocuğun arkadaşları ile olayı haber alarak okula gelen ailesi sinir krizi geçirdi.

Sakarya'da lisede çıkan kavgada yere düşen öğrenci hayatını kaybetti
Sakarya'da lisede çıkan kavgada yere düşen öğrenci hayatını kaybetti
Sakarya'da lisede çıkan kavgada yere düşen öğrenci hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi Sakarya'da feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti Sakarya'da feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü

Yörükler mahallesi, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da lisede çıkan kavgada yere düşen öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:04:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da lisede çıkan kavgada yere düşen öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement