Sakarya'da mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı: 6 yaralı

6 saat önce

Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'ndaki mahkumları taşıyan araç ile kereste yüklü kamyonun çarpıştığı kazada içlerinde mahkum ve görevlilerinde bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Sakarya'da mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı: 6 yaralı, System.String[]

Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'ndaki mahkumları taşıyan araç ile kereste yüklü kamyonun çarpıştığı kazada içlerinde mahkum ve görevlilerinde bulunduğu 6 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Adapazarı- Kaynarca duble yolu Dağdibi Mahallesi mevkisinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na ait mahkumları taşıyan 54 D 0270 plakalı A.A. idaresindeki araç kavşaktan yola çıkmak isteyen H.K. idaresindeki 16 BNM 56 plakalı kereste yüklü kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cezaevi aracı sürücüsü A.A. ve aracın içerisinde bulunan mahkum ve görevlilerden Ç.H.B., F.S., V.K. B.K. ve M.B. isimli toplam 6 kişi yaralandı.


Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı
Küçükçekmece'de polisin kovaladığı aracın kaza yapması kamerada Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 01:28:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]