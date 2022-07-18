İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gökçeler Mahallesi'nde ikamet eden Cihangir Kırım (62), sabah saatlerinde mantar toplamak için çıktığı ormanlık alanda kayboldu.

Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da mantar toplarken dere yatağına düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

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