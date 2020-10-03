Mardinli mevsimlik işçinin ölen kızı için mezar taşı yaptırıldı - Son Dakika

Mardinli mevsimlik işçinin ölen kızı için mezar taşı yaptırıldı

Sakarya'ya Mardin'in Derik ilçesinden fındık toplamaya gelen mevsimlik işçinin ölen kızı için Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) tarafından mezar taşı yaptırıldı.

Sakarya'ya Mardin'in Derik ilçesinden fındık toplamaya gelen mevsimlik işçinin ölen kızı için Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) tarafından mezar taşı yaptırıldı.

Hendek ilçesine bağlı Aktefek Kara Dere Mahallesi'ne 17 yıl önce fındık toplamaya gelen mevsimlik fındık işçisi ailenin 1 yaşındaki kızı Dilan Gür rahatsızlığı nedeniyle burada yaşamını yitirdi.

Mevsimlik tarım işçisi aile o dönemdeki imkansızları nedeniyle kızlarının cenazesini yanlarında götüremeyip bu köye defnetti.

SİMDER Başkanı Yahya Bakır, AA muhabirine, 2003 yılında köylerine fındık işçisi olarak gelerek çalışan bir ailenin hasta olan çocuğu Dilan Gür'ün bu köyde yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Dilan'ın köy mezarlığına defnedildiğini ifade eden Bakır, şunları belirtti:

"Mardin Derik doğumlu bir kızımızdı. Babamın mezarı da hemen burada. Kabir ziyaretine geldiğimizde bu kabrin kaybolmaya yüz tuttuğunu fark ettik. Bu bebek bizim misafirimiz ve bu kabre mezar taşı yaptırmaya karar verdik. Ailesine ulaşıp müsaade istedik ve sonrasında mezar taşını yaptırdık. Burada hayatını kaybeden yakınlarımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparken bu yavrumuza da yapıyoruz. Bu bebek bize emanet. Bu topraklarda hepimiz kardeşçe yaşıyoruz. Anadolu'da yaşayan herkes kardeş. Kardeşlik hukukunun gereği misafire ölü de olsa diri de olsa sahip çıkmak, hürmet etmektir. Zaten İslam ve kardeşlik hukuku da bunu gerektirir."

"Dilan bizim misafirimiz"

Mahalle sakinlerinden İbrahim Bakır da köye sürekli mevsimlik fındık işçilerinin geldiğini ve onları kardeşleri gibi gördüklerini söyledi.

Dilan Gür'ün mezarının zamanla toprakta kaybolmaya başladığını fark ettikleri için mezar taşı yaptırmaya karar verdiklerini belirten Bakır, "SİMDER yönetimi bunu yaptırmak istedi ve yaptırdı. Ailesinden izin alarak yaptırdık mezar taşını. Kendileri de bu durumdan çok memnun oldular. Dilan bizim misafirimiz. Burada dualarımızda olacak." diye konuştu.

Dilan'ın babası Abdül Samet Gür de kızlarının yalnız olmadığını ve bu duyarlılıktan dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

Mardinli mevsimlik işçinin ölen kızı için mezar taşı yaptırıldı
Mardinli mevsimlik işçinin ölen kızı için mezar taşı yaptırıldı
Mardinli mevsimlik işçinin ölen kızı için mezar taşı yaptırıldı
Mardinli mevsimlik işçinin ölen kızı için mezar taşı yaptırıldı

Sakarya, Mardin, Fındık, Mezar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardinli mevsimlik işçinin ölen kızı için mezar taşı yaptırıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Djaniny Semedo ile anlaştık Hastaneye gitmek istemeyen şahıs, eşi ve çocuklarını rehin aldı Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı
Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor         
18:07
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu         
10:33
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 18:52:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardinli mevsimlik işçinin ölen kızı için mezar taşı yaptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei