Market ürünleri yüklü kamyon yandı - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeyken alev alan market ürünleri yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
Köprübaşı Mahallesi 20. Cadde'deki markete ürün getiren 81 AAT 921 plakalı kamyon, park halindeyken yanmaya başladı.
Yangını fark ederek ilk müdahaleyi yapan şoför ve market çalışanları, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Kamyonun kasasındaki bazı market ürünleri ekiplerce tahliye edildi.
Yangın sonrası kamyon ve kasasındaki market ürünlerinin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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