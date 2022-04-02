Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı

02.04.2022 11:40
Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 710 şüpheliden 182'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 710 şüpheliden 182'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya mart ayında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 710 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 105'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 6, en çok 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 77 şüpheli de tutuklandı.

"Şok uygulamalar"

Mart ayı içerisinde ekiplerce gerçekleştirilen şok uygulamalarda da 68 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız tüfek, 29 adet kurusıkı tabanca, 473 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 10 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Mart ayı içerisinde kayıp olarak aranan 17 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Fuhuşla mücadele doğrultusunda, 4 kişiye işlem yapılırken 2 ikamet ise mühürlendi. Düzensiz göçmenle mücadele çerçevesinde de 24 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, sınır dışı edildi. - SAKARYA

Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Sakarya, Polis, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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