Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Sakarya'da Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

46 dakika önce

Sakarya'da düzenlenen masa tenisi turnuvasında 400'e yakın sporcu finale çıkmak için yarıştı.

Sakarya'da Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi, System.String[]
Sakarya'da düzenlenen masa tenisi turnuvasında 400'e yakın sporcu finale çıkmak için yarıştı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya Şubesi tarafından Atatürk Spor Kompleksi Masa Tenisi Salonunda düzenlenen turnuvaya katılan sporcular final için yarıştı.

Yoğun ilginin olduğu ve 400'e yakın sporcunun yarıştığı turnuvanın final müsabakalarında sporcular ilk üçe girmek için mücadele etti. Final müsabakalarının ardından kızlarda Sevde Rençber birinci, Serap Balcı ikinci, Ayşe Kayış ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Aziz Kırdar birinciliği, Abdussamed Kurtuluş ikinciliği, Emirhan Çolak ise üçüncülüğü elde etti. Müsabakaların ardından TÜGVA Sakarya yöneticileri, sporculara ödüllerini takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA

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