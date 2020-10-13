Sakarya'da maske takmama cezası artırıldı - Son Dakika

Sakarya'da maske takmama cezası artırıldı

13.10.2020 14:44
Sakarya'da maske takmama cezası artırıldı, System.String[]

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulunca, denetimlerde maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde 392, ikincide 900 TL para cezası uygulanması ve 3 gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesi kararı alındı.

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulunca, denetimlerde maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde 392, ikincide 900 TL para cezası uygulanması ve 3 gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesi kararı alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplandı. Korona virüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçiriliyor.

Gelinen aşamada izolasyon konusunda vatandaşların yeterince duyarlı olmadığı görüldüğünden, İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca kararlar alındı. 2020/84 sayılı Hıfzısaıhha Kurul kararının 2. maddesinden geçen "Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma idari yaptırımının uygulanacağının tebliğ edilmesine," hükmü; "Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde kabahatler kanunu 32. Maddesine göre 392 TL. para cezası, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 TL. para cezası uygulanması ve 3 (üç) gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesine"şeklinde değiştirildi.

Sağlık Kurumlarında veya evinde Covid için numune veren vatandaşlara sağlık personeli tarafından numune sonucu çıkana kadar kendilerini izole edileceklerine dair taahhütname imzalatılacak olup, buna rağmen izolasyona uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 TL. Para cezası uygulanmasına, diğer yandan; 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminde il içi ve il dışında orta öğrenim ve yüksek öğrenim gören (lise, önlisans, lisans, lisans üstü) öğrencilerin (Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencileri hariç olmak üzere) devam eden pandemi sebebiyle Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde beceri eğitimi/staj/klinik uygulama adı altındaki tüm iş yeri uygalamalarının yaptırılmamasına 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verildi. - SAKARYA

Sakarya'da maske takmama cezası artırıldı
Sakarya'da maske takmama cezası artırıldı
Sakarya'da maske takmama cezası artırıldı
Sakarya'da maske takmama cezası artırıldı
Sakarya'da maske takmama cezası artırıldı
Sakarya'da maske takmama cezası artırıldı

Koronavirüs, Para Cezası, Türk Lirası, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da maske takmama cezası artırıldı - Son Dakika


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