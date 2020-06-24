Sakarya'da maske takmayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza - Son Dakika

Sakarya'da maske takmayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza

Sakarya'da maske takmayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza Sakarya'da 2 gün içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu maske kullanımına aykırı davranan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL para cezası kesildi.

Sakarya'da maske takmayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

SAKARYA - Sakarya'da 2 gün içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu maske kullanımına aykırı davranan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi. Talimatta salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip, bilgilendirildi. Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı.

Sakarya'da 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza

Bu kapsamda Sakarya'da 22-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Konu ile ilgili Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsün normalleşme süreci içerisinde de yayılmasını engellemek adına hem ülkemiz genelinde hem de ilimiz özelinde çeşitli kararlar alınmış olup, alınmaya da devam edilmektedir. Bu kapsamda toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına 22 Haziran Pazartesi günü itibariyle maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Valiliğimizce de Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre her alanda maske takmanın zorunluluk haline geldiği ilimizde 22 Haziran-24 Haziran tarihleri arasında kolluk kuvvetlerimizce yapılan denetimlerde yasağı ihlal eden toplam 26 kişiye 23 bin 400 TL idari para cezası kesilmiştir. Salgınla mücadelede tüm dünyaya örnek olacak şekilde vatandaşlarımızın Maske-Sosyal Mesafe-Hijyen konularında duyarlı bir şekilde hareket etmeleri, maskesiz sokağa çıkmamaları ve maskeyi ağzı ve burnu kapatacak şekilde her alanda takmaları büyük önem arz etmektedir. Güvenlik güçlerimizce yapılan denetimlerde maske konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyen ve yasağa aykırı davranan kişiler hakkında bundan sonra da cezai işlemler uygulanmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da maske takmayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 09:42 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 03:14:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da maske takmayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]