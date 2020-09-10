Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza - Son Dakika

Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza

Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza Maske takmayan vatandaşlara en az 10 kitap okuma cezası 65 kişiye 58 bin 500 TL ceza kesilirken, 3 günde karantinada kalma zorunluluğu getirildi Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın da katılımıyla gerçekleştirilen maske denetimlerinde bir ilke...

Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza

Maske takmayan vatandaşlara en az 10 kitap okuma cezası

65 kişiye 58 bin 500 TL ceza kesilirken, 3 günde karantinada kalma zorunluluğu getirildi

SAKARYA - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın da katılımıyla gerçekleştirilen maske denetimlerinde bir ilke imza atıldı. Denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 58 bin 500 TL cezai işlem uygulanırken, kişilere 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma cezası da kesildi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge sonrasında Sakarya genelinde gün boyunca korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimleri gerçekleştirildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın da il merkesi ve 16 ilçede yapılan denetimler kapsamında ilginç bir ceza yöntemine imza atıldı. Denetimlerde 58 bin 500 TL cezai işlem uygulanan 65 kişiye 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma uygulama cezası da getirildi.

Öte yandan, Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedbirler ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini duyurdu.

Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Türk Lirası, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 21:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da maske takmayan kişilere ilginç ceza - Son Dakika

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