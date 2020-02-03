Sakarya'da maskeli şahıslardan soygun girişimi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde markette soygun yapmak isteyen 2 maskeli soyguncu, vatandaşlar tepki gösterince, panikleyerek kaçtı.



Olay, Karasu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan bir market şubesine giren silahlı ve maskeli 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Mağaza çalışanına silah doğrultan ve kasadaki paraları almak isteyen 2 soyguncuya mağaza çalışanı ve mağazada bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Panikleyen 2 soyguncu mağazadan hızla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan 2 soyguncuyu yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAKARYA