Sakarya'da maskeli şahıslardan soygun girişimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da maskeli şahıslardan soygun girişimi - Son Dakika

Sakarya'da maskeli şahıslardan soygun girişimi

7 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde markette soygun yapmak isteyen 2 maskeli soyguncu, vatandaşlar tepki gösterince, panikleyerek kaçtı.

Sakarya'da maskeli şahıslardan soygun girişimi, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde markette soygun yapmak isteyen 2 maskeli soyguncu, vatandaşlar tepki gösterince, panikleyerek kaçtı.


Olay, Karasu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan bir market şubesine giren silahlı ve maskeli 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Mağaza çalışanına silah doğrultan ve kasadaki paraları almak isteyen 2 soyguncuya mağaza çalışanı ve mağazada bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Panikleyen 2 soyguncu mağazadan hızla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan 2 soyguncuyu yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
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