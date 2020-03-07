Sakarya'da Mehmetçiğe destek konvoyu düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Mehmetçiğe destek konvoyu düzenlendi

7 saat önce

Sakarya'da, Doğu Marmara Kamyoncular Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Üst Birliği tarafından Mehmetçiğe destek konvoyu gerçekleştirildi.

Sakarya'da Mehmetçiğe destek konvoyu düzenlendi, System.String[]

Sakarya'da, Doğu Marmara Kamyoncular Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Üst Birliği tarafından Mehmetçiğe destek konvoyu gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesi Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası önünde basın açıklaması yapan Birlik Başkanı Ali Dayıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının Türk askerlerine yönelik düzenlediği hava saldırısını şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti.

Dayıoğlu, Türkiye'nin bölgedeki güvenliği sağlamak için seferber olduğunu vurgulayarak, birlik ve beraberliğinden taviz vermeyen Türk milletinin bu zor günleri birbirine daha sıkı kenetlenerek aşacağını anlattı.

Türk ordusunun yalnız olmadığını ve devletin bu süreçte alacağı tüm kararların arkasında bulunduğunu kaydeden Dayıoğlu, "Şehit düşen vatan evlatları için mücadeleye devam eden kahraman ordumuzun her daim yanında olacağız." dedi.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganının atıldığı açıklamanın ardından polis eskortuyla yola çıkan 50 araçlık konvoy, Türk bayrakları ve kornalar eşliğinde kent merkezinden geçti.

Vatandaşların da destek verdiği etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdi.

Marmara, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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