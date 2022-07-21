Ekipler, otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü aranıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.