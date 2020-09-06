Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına 2 gözaltı kararı - Son Dakika

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Kolluk kuvvetlerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Konuya ilişkin Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, 22 Ağustos'ta Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında çıkan tartışma sonucu arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı ve olayın yargıya intikal ettiği belirtilmişti.