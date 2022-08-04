1 haftadır beşik gibi sallanan ilimizle ilgili korkutan uyarı: 7 ve üzeri deprem olabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde iki midibüsün arasından çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın yayaya hafif ticari aracın çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi - Son Dakika

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