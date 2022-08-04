Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi - Son Dakika
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Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi

04.08.2022 09:45

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde iki midibüsün arasından çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın yayaya hafif ticari aracın çarpması yer alıyor.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda ışıklı kavşaktan sola dönmeye çalışan minibüse arkadan gelen servis otobüsünün çarpması da KGYS kameralarınca kaydedildi.

Öte yandan paylaşılan görüntülerin sonunda "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi - Son Dakika
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