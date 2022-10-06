Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

06.10.2022 09:24

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesindeki Yazlık Kavşağı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, otomobilin refüje çıkarak çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, kadının çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü görülüyor.

D-100 kara yolu Sapanca geçişinde sağ şeride geçmeye çalışan tırın çarptığı otomobili önüne alarak sürüklemesi de kameralara yansıdı.

Görüntülerin sonunda "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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