Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

19.07.2022 19:58
Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Sakarya'da meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Sakarya'da meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İmge S. (21) yönetimindeki 34 ELF 550 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Hendek mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan İrem Ş. (21) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle araç kuyruğu oluşan bölgede trafik akışı, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Otomobilin tıra çarpması sonucu iki kişi yaralandı

Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi'nde Fahrettin B. yönetimindeki 54 AK 375 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki Yüksel B. idaresindeki 06 HB 7715 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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