Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan İrem Ş. (21) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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