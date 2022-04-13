Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

13.04.2022 20:49
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu-Adapazarı yolu İstiklal Caddesi'nde D-650 karayoluna çıkış yapmak isteyen Recep I. idaresindeki 34 YZC 57 plakalı otomobil ile Adapazarı istikametinden gelen Mesut D'nin kullandığı 06 GS 761 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Şeyma D, anne Emine I. ve kızı Ela I. ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeyma D ve Emine I. ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayı gören sürücü Osman Suiçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gri araç önümüzde seyir halindeydi. Yol kenarında çalışma vardı. Karasu giriş şeridini kapatmışlardı. Araçlar, Karasu çıkış şeridine yönlendirilmişti. Önümüzdeki araç tedirgin oldu, Adapazarı istikametinden gelen araç da arkadan ona vurdu." diye konuştu.

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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İstiklal Caddesi, Otomobil, Tragger, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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