Sakarya'da mezarlıklara yeni düzenleme
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Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Emir Sultan Mezarlığı, Hendek, Geyve ve Ferizli Merkez Mezarlıklarında yeni mezarlık alanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Emir Sultan
Mezarlığı, Hendek
, Geyve
ve Ferizli
Merkez Mezarlıklarında yeni mezarlık alanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Emir Sultan Mezarlığı, Hendek, Geyve ve Ferizli Merkez Mezarlıklarında yeni mezarlık alanları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak mezarlıklarımızın genişletilmesi ve yeni alanların tahsis edilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan yeni düzenlemeler sayesinde mezarlık alanlarının büyümesi sağlanacaktır" denildi. - SAKARYA
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