Son Dakika Haberleri: Sakarya'da mezarlıklara yeni düzenleme
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Sakarya'da mezarlıklara yeni düzenleme

1 saat önce

Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Emir Sultan Mezarlığı, Hendek, Geyve ve Ferizli Merkez Mezarlıklarında yeni mezarlık alanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da mezarlıklara yeni düzenleme, System.String[]
Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Emir Sultan Mezarlığı, Hendek, Geyve ve Ferizli Merkez Mezarlıklarında yeni mezarlık alanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Emir Sultan Mezarlığı, Hendek, Geyve ve Ferizli Merkez Mezarlıklarında yeni mezarlık alanları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak mezarlıklarımızın genişletilmesi ve yeni alanların tahsis edilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan yeni düzenlemeler sayesinde mezarlık alanlarının büyümesi sağlanacaktır" denildi. - SAKARYA
Ferizli, Hendek, Geyve, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
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