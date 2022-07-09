Sakarya'da midibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 4 hafif yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da midibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 4 hafif yaralı

09.07.2022 12:32
Sakarya'da midibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 4 hafif yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Turnalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H. idaresindeki 54 J 5016 plakalı yolcu midibüsü ile E.K. idaresindeki 54 BN 067 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Y.K. (30), P.K. (52) ve S.K. (25) ile midibüs içerisinde bulunan H.K. (12) hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da midibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 4 hafif yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da midibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 4 hafif yaralı - Son Dakika
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