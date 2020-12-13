Sakarya'da milli eğitim çalışanlarına medya ve halkla ilişkiler anlatılacak - Son Dakika

Sakarya'da İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şubeleri'nde görevli personel, öğretmen ve öğrencilere yönelik, 14-18 Aralık tarihlerinde basın, sosyal medya, iletişim ve halkla ilişkiler konularında çevrim içi eğitim düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde olduğu gibi Sakarya'da da il ve 16 ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan basın ve halkla ilişkiler şubelerinde görevli personel, öğretmen ve yöneticilere yönelik çevrim içi eğitim planlandı.

Hafta içi her gün saat 20.00'de zoom platformu üzerinden yayınlanacak eğitimleri, alanında uzman isimler verecek.

Yarın başlaması planlanan ilk eğitimde çalışanlara, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı tarafından "Sosyal Medya Okuryazarlığı" konusunda bilgilendirmede bulunulacak.

Eğitimler, 15 Aralık'ta İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Murat Günaydın'ın "Halkla İlişkiler İçin Başarılı İletişim Yönetimi", 16 Aralık'ta Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı'nın "Haber Yazımı ve Bülten Hazırlama", 17 Aralık'ta BİK Ordu Şubesi Müdürü Engin Kaşdaş'ın "Kurumsal Organizasyon ve Medya İlişkileri" konularında bilgi vermesiyle devam edecek.

Programın son günü 18 Aralık'ta ise Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, "Habercilik ve Haber Dili" konusunda bilgi ve deneyimlerini çalışanlarla paylaşacak.