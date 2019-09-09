Sakarya'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.H. idaresindeki 34 AP 1531 plakalı minibüs, otoyolun Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Y.S. yönetimindeki 14 DU 777 plakalı tıra arkadan çarptı.

Minibüs sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüs sürücüsü O.H. ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.