Son dakika! Minibüsle çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu iki polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus ekibi, dur ihtarına uymayan bir aracın peşine düştüğü esnada Erenler Mahallesi 1139 Nolu Sokak'ta yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmada motosikletten düşen polis memurları Mehmet Tekcan ile Özkan Aslan yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan polislerden Tekcan'ın durumunun ağır olduğu, Aslan'ın ise vücudunda kırıklar bulunduğu belirtildi.

Kaçan aracı yakalamak için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı.

Kaya, hastane çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yunus ekibinin normal devriye görevini ifa ederken bir araç ekibimizi gördüğünde kaçıyor, bunun üzerine arkadaşlarımız aracın peşine düşüyor ve o anda başka bir araç ile kaza yapıyorlar. Şu anda bir arkadaşımızın durumu iyi, hayati tehlikesi yok, kırıkları mevcut. Diğer arkadaşımızın bilinci kapalı ama şu an için hayati fonksiyonları yerinde. Doktorlar durumunun stabil olduğunu söylüyorlar, entübe durumda. Duamız onunla bütün gayretlerimiz, çabalarımız onunla. Bütün sağlık çalışanlarımız, başhekimimiz ve sağlık müdürümüz başta olmak üzere seferber oldular. İnşallah arkadaşımız en kısa sürede sağlığına kavuşur ve en kısa sürede aramıza katılır. Bütün temennimiz bu."