Sakarya'da, minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

SAKARYA'da, TEM yolunda takibe alınarak, durdurulan minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Kocaeli'ye giden minibüsü takibe aldı. TEM yolundaki minibüsün sürücüsü, Adapazarı gişelerine yönlendirilerek, durduruldu. Araçta, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen, Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, Göç İdaresi ile iletişime geçildiği ve kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.