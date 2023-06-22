Sakarya'da minibüste cinsel saldırıya uğrayan genç kızın saldırganı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Sakarya'da minibüste cinsel saldırıya uğrayan genç kızın saldırganı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Sakarya'da minibüste cinsel saldırıya uğrayan genç kızın saldırganı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

22.06.2023 17:57

Sakarya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüste alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın 'cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay, 'cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl ve 'tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mağdurun avukatı olan Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, cezanın yukarı hadden verilmesi ve iyi hal indiriminin kullanılmaması bakımından verilen cezadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sakarya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüste alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından Cumhuriyet savcısı önceki duruşmada açıkladığı, sanığın "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya, "tehdit" suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Söz alan müşteki avukatları, sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Söz verilen Sanık S.Y, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu. Sanığın avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay, "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl ve "tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mağdurun avukatı da olan Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Sakarya Barosunun davaya müdahillik talebinin kabul edilmediğini hatırlatarak, bunu hukuka uygun bulmadıkları gerekçesiyle istinafa başvuracaklarını söyledi.

"CEZADAN MEMNUNİYET DUYMAKTAYIZ"

Yıldız, sanığa verilen cezaya ilişkin ise "Cezanın yukarı hadden verilmesi ve iyi hal indiriminin kullanılmaması bakımından verilen cezadan memnuniyet duymaktayız." dedi.

SÜREÇ

Üniversite okuduğu İstanbul'dan 28 Kasım 2022'de Sakarya'ya gelen M.K. (21), gece saatlerinde evine gitmek için bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförünce alıkonulduğu ve cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Gözaltına alınan sürücü S.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya, "tehdit" suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da minibüste cinsel saldırıya uğrayan genç kızın saldırganı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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