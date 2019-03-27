Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Miniklere Deprem Tatbikatı

Sakarya'da Miniklere Deprem Tatbikatı

1 saat önce

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şeker Anaokulunda deprem tatbikatı düzenlendi.

Sakarya'da Miniklere Deprem Tatbikatı, System.String[]
Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şeker Anaokulunda deprem tatbikatı düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve diğer kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Şeker Anaokulunda yetkililer tarafından sınıflarda miniklere yapılan bilgilendirmenin ardından deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata, Sakarya AFAD, Sakarya UMKE ve Büyükşehir İtfaiyesi, Şeker Anaokulunun idareci, öğretmen, veli ve çalışanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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