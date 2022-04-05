Sakarya'da miras meselesinde kan aktı: 3 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da miras meselesinde kan aktı: 3 ölü

05.04.2022 20:27
Sakarya'da miras meselesinde kan aktı: 3 ölü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aralarında miras meselesi olduğu iddia edilen bir kişi, kardeşi, yengesi ve yeğeni olmak üzere 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aralarında miras meselesi olduğu iddia edilen bir kişi, kardeşi, yengesi ve yeğeni olmak üzere 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta meydana geldi. Miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ç.G., kardeşi Bedri, kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e silahla kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlatırken kaçan şüpheliyi yakalamak içinde çalışma başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Uyuşturucuyla mücadelede 19 şüpheli tutuklandı Uyuşturucuyla mücadelede 19 şüpheli tutuklandı Adıyaman'da akrabaların kavgasını polis ayırdı Adıyaman'da akrabaların kavgasını polis ayırdı

Serdivan, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da miras meselesinde kan aktı: 3 ölü - Son Dakika


Son Dakika
20:30 Fatih Terim'in, TFF başkanlığı için önünde bir engel var
20:15 Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi
20:06 Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı
19:33 BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım
19:30 Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı!
19:27 Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 20:39:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da miras meselesinde kan aktı: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement