Son Dakika Haberleri: Sakarya'da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
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Sakarya'da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde mısır tarlasında erkek cesedi bulundu.

Sakarya'da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde mısır tarlasında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ozanlar Mahallesi'ndeki mısır tarlasında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araştırma sonucu cesedin, ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan M.F.N'ye (25) ait olduğu tespit edildi.

M.F.N'nin cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:08 Kaynak: AA
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