Sakarya'da mobilya imalatçıları için sanayi sitesi kuruluyor - Son Dakika

Sakarya'da faaliyet gösteren mobilya imalatçıları için sanayi sitesi kurulacağı bildirildi.

Sakarya Mobilya İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nden (SAMİKOP) yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda sanayi sitesi inşaat hafriyat çalışmalarının başlaması kararı alındığını belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmede bulunan SAMİKOP Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunman, 8 Ağustos 2020'de yapılacak genel kurulun ardından hafriyat çalışmalarının başlatılacağını aktardı.

Toplam 100 bin metrekare inşaat alanı üzerinde, 2 bin kişinin istihdam edileceği, her biri 600 metrekare olan 166 imalathaneyle 1200 metrekare sosyal alanın inşa edileceğini kaydeden Sunman, "Rekabet avantajına sahip, marka değeri yüksek, istihdama ve ilimiz ekonomisine büyük katkıları olacak mobilya sektörünü ülke genelinde ön plana çıkarmaya yönelik bu yatırımlar Sakarya'da mobilya sektörünün önünü açacak. Sakarya'nın bölgedeki mobilya imalatçılarının merkezi olacağına inanıyoruz. Sektörün böyle bir proje ile bir arada yer alacak olması da daha aktif ve başarılı bir sistem olmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.