Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Köpek yavruları kontrol için rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye giderek 4 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Merkezdeki boş arsada moloz yığınlarının altından köpek seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

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