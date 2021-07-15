Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde moloz yığınlarının altında kalan 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkezdeki boş arsada moloz yığınlarının altından köpek seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye giderek 4 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Köpek yavruları kontrol için rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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