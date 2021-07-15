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Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:05
Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı, System.String[]

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde moloz yığınlarının altında kalan 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde moloz yığınlarının altında kalan 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkezdeki boş arsada moloz yığınlarının altından köpek seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye giderek 4 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek yavruları kontrol için rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Sakarya, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika


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