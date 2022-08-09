19 yaşındaki Enes Aygüneş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Aygüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. İşe başladığı ilk iş gününde kaza geçiren Enes Aygüneş' in cenazesi bugün Karasu Kurudere Mahallesi Kocataş Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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