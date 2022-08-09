19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi

09.08.2022 13:33
19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi

Sakarya'da Enes Aygüneş adlı genç, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. 19 yaşındaki Aygüneş, kaldırıldığı hastanede süren 2 günlük yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Olay, geçen cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Adapazarı Şeker Mahallesi Ak Sokak üzerinde meydana geldi. Zincirleme trafik kazasında kamyonet, minibüs ve motosiklet çarpıştı. Kazada motorlu kuryelik yapan Enes Aygüneş yola savrularak yaralandı.

İŞE BAŞLADIĞI GÜN HAYATININ SONU OLDU

19 yaşındaki Enes Aygüneş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Aygüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. İşe başladığı ilk iş gününde kaza geçiren Enes Aygüneş' in cenazesi bugün Karasu Kurudere Mahallesi Kocataş Mezarlığında toprağa verildi.

İşe başladığı gün kazada yaralanan motorlu kurye yaşamını yitirdi
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Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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