Olay, geçen cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Adapazarı Şeker Mahallesi Ak Sokak üzerinde meydana geldi. Zincirleme trafik kazasında kamyonet, minibüs ve motosiklet çarpıştı. Kazada motorlu kuryelik yapan Enes Aygüneş yola savrularak yaralandı.
19 yaşındaki Enes Aygüneş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Aygüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. İşe başladığı ilk iş gününde kaza geçiren Enes Aygüneş' in cenazesi bugün Karasu Kurudere Mahallesi Kocataş Mezarlığında toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › 19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika