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Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet sürücüsü otomobile ile çarpıştı.

Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet sürücüsü otomobile ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafifi şekilde yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratlı giden 54 KV 036 plakalı motosiklet, 54 AUH 39 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpışması gözüküyor. - SAKARYA
Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:44 Kaynak: İHA
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