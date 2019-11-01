Son Dakika Haberleri: Sakarya'da motosiklet kazası : 1 ölü
Son Dakika Güncel Sakarya'da motosiklet kazası : 1 ölü

Sakarya'da motosiklet kazası : 1 ölü

7 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sakarya'da motosiklet kazası : 1 ölü, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bedri Muştu idaresindeki 54 EM 794 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Büyükesence mevkisinde düşerek A.T'nin kullandığı 54 H 4039 plakalı minibüsün altına girdi.

Kazada yaralanan Muştu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muştu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Erenler, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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