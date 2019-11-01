Sakarya'da motosiklet kazası: 1 ölü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde motosikletin minibüsün altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.



Kaza, gece saatlerinde Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bedri Muştu idaresindeki 54 EM 794 plakalı motosiklet seyir halinde olduğu sırada yere düşüp kayarak önünde seyir halinde olan A.T., idaresindeki 54 H 4039 plakalı minibüsün altına girdi. Meydana gelen kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.



Motosiklet sürücüsü Bedri Muştu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA