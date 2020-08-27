Sakarya'da motosikletli yayalara çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde motosikletlinin yayalara çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden M.U. idaresindeki plakasız motosiklet, o sırada marketten çıkarak yolun karşısına geçen E.S. (13) ile Z.S.T. (11) adlı çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü M.U. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, çocuklar Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.