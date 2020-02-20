Sakarya'da müstakil evde çıkan yangında karı koca yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da müstakil evde çıkan yangında karı koca yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da müstakil evde çıkan yangında karı koca yaralandı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir müstakil evde çıkan yangında yaralanan karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'da müstakil evde çıkan yangında karı koca yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir müstakil evde çıkan yangında yaralanan karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Evrenköy Mahallesi'nde Hayrullah ve Müyesser Dayan çiftine ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında yaralanan çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri bir saatlik çalışma sonucunda söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Adapazarı, Evrenköy, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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