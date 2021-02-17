Sakarya'da mutasyonlu koronavirüs tespit edilen aile karantinaya alındı - Son Dakika
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Sakarya'da mutasyonlu koronavirüs tespit edilen aile karantinaya alındı

Sakarya'da mutasyonlu koronavirüs tespit edilen aile karantinaya alındı

17.02.2021 18:50

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde 3 kişide mutasyonlu virüs tespit edilerek, karantinaya alındı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde 3 kişide mutasyonlu virüs tespit edilerek, karantinaya alındı.

Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 4 kişiden 3'ünde mutasyonlu koronavirüs tespit edildi. Dairede yaşayan 4 kişi karantinaya alınırken, 3 kişinin tedavisine başlandı. Umumi Hıfzıssıhha kanunu kapsamında 10 günlük hane karantinası kapsamında dairenin kapısına güvenlik şeritleri çekildi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da mutasyonlu koronavirüs tespit edilen aile karantinaya alındı - Son Dakika
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