Termal kameralı dron ile operasyon, uyuşturucuyu böyle buldular

Sakarya'da Narkotik timleri, Erenler ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik termal kameralı dron ile gece ve gündüz iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Termal kamera ile kaydedilen görüntülerde, bir kişinin üzerindeki uyuşturucu böyle bulundu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler İlçesinde termal kameralı dron destekli, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik geniş çaplı uygulama yaptı. Gece ve gündüz gerçekleştirilen uygulamaya çok sayıda polis ekibi katılırken dron ile havadan da destek verildi.

Gerçekleşen uygulamada aranması olan M.D. ve E.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SAKARYA