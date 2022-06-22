Tartıştığı kişiyi önce bıçakladı sonrasında ise çoğu kişinin yapmayacağı şeyi yaptı

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nefes almakta zorlanan sahipsiz köpeği bekçiler kurtardı - Son Dakika

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