Sakarya'da nehirde kaçak avcılık yapan kişiye para cezası kesildi

Sakarya Nehri'nin Pamukova kesiminde kaçak avcılık yapan kişiye para cezası kesildi.

Çardak Mahallesi'nden geçen nehirde, ağ ile kaçak avlanma yapıldığına dair ihbar alan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda tekneyle nehirde ticari amaçlı olarak kaçak avcılık yapan NY.D'yi suçüstü yakaladı.

Ekipler ayrıca avcılıkta kullanılan 2 adet kasnaklı ağ, 400 metre uzunluğunda fileli ağ ve plakasız 3 metre uzunluğunda motorlu kayık ele geçirdi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Y.D'ye 3 bin 500 lira para cezası kesildi. Jandarma ekipleri avcılıkta kullanılan malzemeleri kuruma teslim edilmek üzere muhafaza altına aldı.