Son Dakika Haberleri: Sakarya'da nehre düşen iki kişi öldü
Son Dakika Güncel Sakarya'da nehre düşen iki kişi öldü

Sakarya'da nehre düşen iki kişi öldü

1 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının alabora olması sonucu suya düşen iki kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da nehre düşen iki kişi öldü, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının alabora olması sonucu suya düşen iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Bozören Mahallesi'nde balık tutmak için Sakarya Nehri'ne açıldıktan sonra kayıklarının alabora olması sonucu suya düşen ve nehir kenarındaki kum ocağının bekçisi tarafından sudan çıkarılarak Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Tosun (52), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tosun'un cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

Gece verilen aranın ardından suda kaybolan Murat Diler'i (45) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Yalova Deniz Polisi ekipleri, Diler'in cansız bedenine ulaştı.

Dalgıç polislerce sudan çıkarılan Diler'in cenazesi, aynı otopsi merkezine götürüldü.

Sakarya, Geyve, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Şeytan vatozu', Antalya Körfezi'nde ilk kez görüldü
TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı Davutoğlu'ndan Trump'ın mektubuna yorum: Tüylerim diken diken oldu ABD, Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye devam ediyor! Kobani'deki hava üssü de boşaltıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:34:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da nehre düşen iki kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]