Sakarya'da nehre düşen iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede öldü

Balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının alabora olması sonucu suya düşen iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, dün Geyve ilçesine bağlı Bozören Mahallesi'nde balık tutmak için Sakarya Nehri'ne açıldıktan sonra kayıklarının alabora olması sonucu suya düşen ve nehir kenarındaki kum ocağının bekçisi tarafından sudan çıkarılarak Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Tosun (52), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tosun'un cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

Ekiplerin suda kaybolan Murat Diler'i (45) arama çalışmaları gece verilen aranın ardından yeniden başlatıldı.