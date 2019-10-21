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Sakarya'da nehre düşen kişi defnedildi

33 dakika önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının alabora olması sonucu suya düşerek hayatını kaybedenlerden Murat Diler'in cenazesi toprağa verildi.

Sakarya'da nehre düşen kişi defnedildi, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının alabora olması sonucu suya düşerek hayatını kaybedenlerden Murat Diler'in cenazesi toprağa verildi.

Diler'in cenazesi, Hendek Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Hendek Sümbüllü Mahallesi Aile Kabristanlığına defnedildi.

Diler'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Bozören Mahallesi'nde önceki gün balık tutmak için Murat Diler (45) ile Halil Tosun (52) Sakarya Nehri'ne açıldıktan sonra kayıklarının alabora olması sonucu suya düşmüş, nehir kenarındaki kum ocağının bekçisi tarafından sudan çıkarılarak Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Tosun, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yalova Deniz Polisi ekipleri, dün Diler'in cansız bedenine ulaşmıştı.

Sakarya, Geyve, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:06 Kaynak: AA
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