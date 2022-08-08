Nişanlısının gözleri önünde boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Nişanlısının gözleri önünde boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı

08.08.2022 15:24
Nişanlısının gözleri önünde boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da nişanlısıyla birlikte serinlemek için girdiği gölde boğulan 25 yaşındaki genç toprağa verildi.

Sakarya'da nişanlısıyla birlikte serinlemek için girdiği gölde boğulan 25 yaşındaki genç toprağa verildi.

Olay, dün Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Yusuf Aksarı yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşı ile birlikte Sapanca Gölü'ne geldi. Serinlemek için göle giren Aksarı, bir süre yüzdükten sonra suyun içinde gözden kayboldu. Aksarı'nın nişanlısı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir süre sonra Aksarı sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yusuf Aksarı, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yusuf Aksarı'nın 1 ay önce nişanlandığı, 4 ay sonra da düğün yapacağı öğrenildi.

Gencin cenazesi, Akyazı Erdoğdu Mahallesi Muhacirler Cami'nde kılınan namazın ardından, Aşağı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. - SAKARYA

YORUMLAR
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4 ay sonra düğünü vardı! Nişanlısının yanında hayatını kaybetti 4 ay sonra düğünü vardı! Nişanlısının yanında hayatını kaybetti Kaynarca'ya yeni emniyet binası yapıldı Kaynarca'ya yeni emniyet binası yapıldı
Kaynak: İHA

Sapanca Gölü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nişanlısının gözleri önünde boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nişanlısının gözleri önünde boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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